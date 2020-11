Actualidade

Moçambique é o país lusófono com mais casos de malária, ocupando o quarto lugar na lista dos Estados da região africana da OMS com mais infeções, enquanto Cabo Verde continua sem registos, de acordo com um relatório hoje divulgado.

O relatório anual do Programa Global Contra a Malária da Organização Mundial da Saúde (OMS), que analisou 20 anos de luta contra esta doença, refere que, dos 215 milhões de casos e 384.000 mortes devido à malária registados em todo o mundo no ano passado, a região africana foi responsável por cerca de 94% dos casos e mortes.

Nesta região, as mortes devido à malária baixaram 44% nos últimos 20 anos, passando de 680.000 em 2000 para 384.000 em 2019. Por seu lado, a taxa de mortalidade por malária foi reduzida em 67% durante este período (de 121 para 40 por 100.000).