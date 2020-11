Actualidade

Cinco dirigentes do movimento pró-democracia na Tailândia foram acusados hoje de violação da lei de lesa-majestade, artigo do código penal utilizado pela primeira vez em dois anos que protege a monarquia de qualquer crítica.

O ativista de direitos humanos Anon Numpa, uma das figuras de proa do movimento de contestação que exige uma reforma do sistema monárquico tailandês, e quatro outros organizadores de manifestações que reúnem desde julho milhares de pessoas, foram interrogados numa esquadra da polícia em Banguecoque.

"A política acusou-nos do artigo 112 do Código Penal, mas rejeitámo-las todas", declarou Numpa à saída do tribunal.