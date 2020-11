Actualidade

Os líderes dissidentes do Tigray em fuga estão localizados e na linha de fogo do exército, anunciou hoje o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, menos de 48 horas após ter proclamado a vitória militar na região norte do país.

Abiy Ahmed, Prémio Nobel da Paz em 2019, iniciou uma ofensiva militar em 4 de novembro, alegadamente em resposta a um ataque a uma unidade militar federal por forças do estado autónomo do Tigray, com o objetivo de substituir as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF, na sigla em inglês) por "instituições legítimas".

No sábado à noite, o chefe do Governo etíope anunciou que o exército federal tinha tomado o controlo de Mekele, a capital do Tigray, e que dava início à perseguição dos líderes regionais.