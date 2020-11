Covid-19

Cerca de 2.000 alunos, metade do ano passado, realizaram este ano as provas de certificação do Ensino Português no Estrangeiro (EPE), que não decorreram no Reino Unido, França e Venezuela, devido à covid-19, segundo o instituto Camões.

Em comunicado hoje divulgado, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, organismo responsável pelo ensino no estrangeiro, indicou que, este ano, "as épocas de provas de certificação do EPE previstas para maio e junho foram adiadas para setembro e outubro, mantendo-se a época de novembro, agora realizada".

No total das três épocas, de acordo com o Camões, "inscreveram-se mais de 2.000 alunos para realização de provas", cerca de metade do que em 2019, devido às "limitações impostas pela situação pandémica".