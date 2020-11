TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciou hoje que vai pedir audiências urgentes com todos os partidos e deputados não inscritos com assento parlamentar para apresentar alternativas à reestruturação da TAP "com menores custos sociais".

"O SNPVAC vai requerer hoje mesmo audiências, com caráter de urgência, a todos os partidos e deputados independentes, com assento parlamentar, para lhes dar conta das nossas legítimas preocupações e lhes apresentar as diversas alternativas possíveis para uma restruturação da TAP que vá muito além dos despedimentos e cortes da massa salarial", informou o sindicato, em comunicado enviado às redações.

Na sua ótica, "há alternativas com menores custos sociais e que permitem manter uma TAP com a dimensão e a importância" que a companhia representa para o país.