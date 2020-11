DGArtes

O diretor da Seiva Trupe, companhia de teatro do Porto com 47 anos de existência, disse hoje que se demite devido à "falta de apoios do Ministério da Cultura" e da sua exclusão dos financiamentos da Direção-Geral das Artes.

"Decidi demitir-me da atividade teatral e, consequentemente da direção artística da Seiva Trupe (...), dada a falta de apoios do Ministério da Cultura, traduzidas no não apoio agora da DGArtes [Direção-Geral de Artes] a um projeto pontual, após diversas promessas da senhora ministra [Graça Fonseca], no sentido de resolver o problema da Seiva Trupe", declarou esta tarde à agência Lusa Jorge Castro Guedes, diretor desta companhia de teatro.

Em entrevista telefónica à Lusa, Jorge Castro Guedes considerou uma "canalhice" a decisão do júri da DGArtes, por não contemplar, com um subsídio, o projeto de um espetáculo pontual, "O Crime de Aldeia Velha", sobre o texto de Bernardo Santareno.