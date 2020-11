Covid-19

O Reino Unido registou 205 mortes atribuídas à covid-19 e 12.330 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde britânico, números que confirmam que a pandemia está a desacelerar.

No domingo, as autoridades tinha contabilizado 215 mortes, uma descida de 264 relativamente às 479 de sábado, e 12.155 novos casos, mas os dados publicados do fim de semana são frequentemente afetados pelo atraso no processamento administrativo.

A média diária dos últimos sete dias é atualmente de 460 mortes e 14.778 infeções.