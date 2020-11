Actualidade

O Tribunal Central Administrativo Norte revogou a decisão de declarar caducidade da adjudicação do concurso para a substituição de semáforos à Sóltrafego e o município do Porto vai poder "dar continuidade ao processo de contratualização", revelou hoje a autarquia.

Em resposta à agência Lusa, a câmara do Porto esclareceu hoje que o acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) Norte "vem conceder provimento ao recurso do município e da Sóltrafego, e revogar a decisão de declarar a caducidade da adjudicação".

"Esta decisão vem confirmar a legitimidade do município para dar continuidade ao processo de contratualização", acrescentou a autarquia.