Covid-19

Os governos da zona euro e o Banco Central Europeu (BCE) devem estender o apoio extraordinário orçamental e monetário para conter os efeitos económicos da segunda vaga da pandemia de covid-19, considerou hoje o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Com a segunda vaga, as políticas orçamentais nacionais provavelmente necessitam de dar um apoio geral por mais tempo do que o inicialmente estimado", indicou o FMI, na sua revisão da economia da zona euro.

Numa videoconferência de imprensa, a diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva, aplaudiu a "potente" resposta monetária do BCE e o estímulo orçamental "sem precedentes" que ajudaram a amortecer o impacto da crise.