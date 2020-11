Actualidade

Os acionistas da EDP representados no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) pediram hoje ao presidente interino da empresa Miguel Stilwell de Andrade uma proposta relativa à composição do Conselho de Administração Executivo (CAE) para o próximo mandato (2021-2023).

No dia em que o presidente executivo suspenso de funções, António Mexia, manifestou indisponibilidade para voltar a integrar os órgãos sociais da empresa, os acionistas da EDP solicitaram uma assembleia-geral extraordinária a realizar em janeiro de 2021, para eleger dos membros do CAE.

"A EDP rececionou uma comunicação de todos os acionistas representados no CGS, indicando que, face aos recentes desenvolvimentos relacionados com o PCAE, suspenso de funções, entendem que se deverá proceder à eleição do CAE para o mandato 2021-2023, em sede de assembleia geral, de forma a manter a estabilidade da sociedade e dos seus negócios, transmitindo uma forte mensagem ao mercado no sentido de que a estratégia e o crescimento focado da EDP se mantêm inalterados", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após o fecho do mercado.