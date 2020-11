Actualidade

O Orçamento da Madeira para 2021 é de 2.033 milhões de euros (ME), dos quais 344 milhões para medidas no âmbito da pandemia, anunciou hoje o Governo Regional, que admite "um dos maiores desafios de gestão de finanças públicas".

"O Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2021 será marcado como um exercício orçamental alicerçado no equilíbrio entre o rigor das contas públicas regionais e no cariz social e dinamizador da economia pelo qual se pauta. Será, sem qualquer dúvida, um exercício difícil e um dos maiores desafios de gestão de finanças públicas dos últimos tempos", lê-se no relatório do Orçamento.

As propostas do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para o ano 2021, no valor de 800 milhões de euros, e do Orçamento Regional foram entregues hoje ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.