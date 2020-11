Actualidade

Os ministros das Finanças da zona euro chegaram hoje a acordo sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a introdução de uma rede de segurança no Fundo Único de Resolução, medidas que permitirão atenuar futuras crises.

"Hoje, o Eurogrupo concordou em prosseguir com a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade [MEE] e assinar o tratado revisto em janeiro de 2021 para, de seguida, concluir o processo de ratificação", anunciou em comunicado o fórum informal dos ministros das Finanças da zona euro.

Além disso, "acordámos em fazer avançar com a entrada em vigor do mecanismo comum de apoio ao Fundo Único de Resolução até ao início de 2022", o que significa um antecipação em dois anos desta rede de segurança (mais conhecida como 'backstop') em resoluções de bancos, decisões que "marcam mais um passo importante no sentido da conclusão da União Bancária", acrescentou a estrutura.