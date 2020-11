LC

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, pretende que a sua equipa repita "o rigor e espírito de entreajuda" no duelo desta terça-feira, frente aos ingleses do Manchester City, da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

No jogo em Inglaterra na abertura do grupo C, o FC Porto foi derrotado por 3-1, numa partida que Sérgio Conceição considerou ter sido "decidida por um conjunto de más decisões da arbitragem", mas em que gostou do desempenho da sua equipa.

"Temos de ter o mesmo rigor desse jogo, o mesmo espírito de entreajuda e ser uma equipa que quando tem bola sabe perceber as fragilidades do adversário. Sabemos que é uma equipa poderosa, com grande talento e individualidades, a começar no treinador e acabar no jogador mais jovem, mas temos de fazer o nosso trabalho para ambicionar ganhar os três pontos", disse o técnico dos 'dragões'.