LC

Matheus Uribe, médio do FC Porto, garantiu hoje que a equipa não se vai conformar com um eventual empate no jogo desta terça-feira, frente aos ingleses do Manchester City, da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'dragões" precisam apenas de pontuar para, automaticamente, garantir o apuramento para os oitavos de final da prova, mas o médio colombiano partilhou a ambição do plantel em vencer o desafio.

"O FC Porto sempre se caracterizou por estar no topo e lutar pelos lugares cimeiros. Vamos enfrentar um grande rival, mas temos consciência das nossas qualidades, capacidades e talento e queremos vencer o jogo. É esse o nosso objetivo. Falta-nos um ponto, mas estamos mentalizados para conquistar três", disse Uribe.