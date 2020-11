Actualidade

A desflorestação na Amazónia brasileira aumentou 9,5% entre agosto de 2019 e julho de 2020, face ao período homólogo anterior, e atingiu o seu maior nível desde 2008, informou hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Em números absolutos, a área desflorestada no bioma tropical chegou a 11.088 quilómetros quadrados no último ano, segundo dados do INPE, órgão vinculado ao Governo Federal, mostrando ainda que o estado do Pará concentra quase metade de todo a desflorestação na região.

O número equivale a cerca de nove vezes a superfície da cidade do Rio de Janeiro e supera o número registado entre agosto de 2018 e julho de 2019, quando a desflorestação atingiu 10.129 quilómetros quadrados da Amazónia.