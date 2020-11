Covid-19

O Brasil contabilizou 287 mortes e 21.138 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, momento em que a taxa de letalidade da doença no país está em 2,7%, informou hoje o Ministério da Saúde.

Somados os novos dados, o país sul-americano totaliza agora 173.120 óbitos e 6.335.878 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro, no estado de São Paulo.

Do total de casos, 5.601.804 de pacientes recuperaram da covid-19, enquanto que 560.954 infetados permanecem sob acompanhamento médico, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelas autoridades brasileiras.