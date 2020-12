Actualidade

Wall Street começou hoje a semana em baixa, mas o índice mais emblemático, o Dow Jones Industrial Average, fechou o melhor mês desde 1987, graças às perspetivas sobre a vacina anti-coronavirus e à redução da incerteza política.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones terminou em perda de 0,91%, para 29.638,64 pontos, arrastado designadamente por Chevron (-4,52 %), Dow Inc (-4,31 %), Travelers (-3,56 %) e JPMorgan (-2,76 %).

Com desvalorizações menores, mas também em terreno negativo, fecharam o alargado S&P500, que recuou 0,46%, para as 3.621,63 unidades, e o tecnológico Nasdaq, que desceu 0,06%, para as 12.198,74.