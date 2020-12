Actualidade

A Sporting SAD anunciou hoje um resultado líquido negativo de 4,2 milhões de euros no primeiro trimestre da época 2020/21, referindo que a pandemia de covid-19 teve um impacto superior a cinco milhões de euros no período.

No documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD dos 'leões' explica que o exercício entre 01 de julho a 30 de setembro de 2020 foi marcado pelos efeitos da pandemia.

"Os resultados do primeiro trimestre da época 2020/21 resultam do efeito incontornável das consequências causadas pela pandemia da covid-19, cujo efeito tem sido global, não sendo a Sporting SAD exceção, estimando-se um impacto negativo em cerca de cinco milhões de euros no trimestre agora findo e no total da época em 17,5 milhões de euros", refere o documento.