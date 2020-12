Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado 12 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo quatro por contágio local e os restantes oriundos do exterior.

Os casos locais foram diagnosticados na região da Mongólia Interior, no norte do país. A região, que faz fronteira com a Rússia e a Mongólia, já tinha detetado três casos no domingo.

Os casos importados foram diagnosticados nos municípios de Pequim (norte) e Xangai (leste) e nas províncias de Sichuan (sudoeste), Fujian (leste) e Shaanxi (noroeste).