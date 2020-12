Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas afirmou na segunda-feira que a América Central devia ser uma "prioridade absoluta" para a cooperação internacional devido aos efeitos das alterações climáticas na região, recentemente atingida por dois furacões.

António Guterres participou num encontro virtual e privado com a maioria dos presidentes dos países que compõem o Sistema de Integração Centro-Americana (SICA).

"Não tenho dúvidas que a América Central deve ser hoje uma prioridade absoluta no quadro da cooperação internacional", juntamente com as ilhas das Caraíbas e do Pacífico, "que enfrentam uma ameaça existencial das alterações climáticas", disse Guterres, de acordo com uma declaração do SICA.