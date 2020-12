Actualidade

O Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP) disse hoje que Timor-Leste tem de intensificar os esforços de prevenção do HIV para aproveitar a "pequena janela" de oportunidade que ainda existe de travar uma epidemia generalizada.

Segundo o FNUAP, o Ministério da Saúde deve "adotar e implementar as recomendações do seu próprio Relatório de Vigilância do HIV, através da promoção ativa de preservativos para todos, além dos principais grupos populacionais e com ênfase nos jovens, aliados à sensibilização para a prevenção do HIV para a população em geral".

"Os esforços globais de prevenção do HIV devem prosseguir entre os principais grupos populacionais. Os preservativos devem ser amplamente disponibilizados a todos os homens e mulheres sexualmente ativos, independentemente da sua idade, e as pessoas devem ter os conhecimentos, as competências e o poder para os utilizar correta e consistentemente", referiu a organização numa nota enviada à Lusa.