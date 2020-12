Actualidade

O gestor português do setor da banca António Horta Osório foi nomeado para presidente do conselho de administração do Credit Suisse, cargo que deverá assumir a partir de maio, anunciou hoje o banco, com sede em Zurique.

"O Conselho de Administração do Credit Suisse Group AG propõe aos acionistas para elegerem António Horta-Osório como novo Presidente do Conselho de Administração na próxima Assembleia Geral Anual, a 30 de abril de 2021", afirma o banco suíço num comunicado divulgado hoje.

Horta Osório sucederá a Urs Rohner, que deixa o cargo de presidente do conselho de administração do banco "em 2021, como anunciado anteriormente", adianta o comunicado.