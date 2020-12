Óbito/Eduardo Lourenço

O ensaísta Eduardo Lourenço, Prémio Camões e Prémio Pessoa, morreu hoje, aos 97 anos, deixando uma vasta obra de "grande originalidade", e a imagem do homem que permitia "a única reflexão inteligente sobre a política nacional".

Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, Eduardo Lourenço foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa, sempre solicitado, mas que considerava não justificado o interesse das pessoas por ele: "Porque estou saindo. Eu nunca ocupei palco", explicou, numa entrevista ao jornal Público, em 2017.

Hoje saiu de cena, mas deixa a marca da "grande originalidade" do seu pensamento - de acordo com a página a si dedicada, do Centro Nacional de Cultura --, e a imagem do ensaísta que permitia "a única reflexão inteligente sobre a política nacional", como o definiu o poeta Herberto Helder, numa carta de 1978.