Actualidade

Os guitarristas de Jazz - e irmãos - André e Bruno Santos (Mano a Mano) apresentam este mês, no Funchal e em Lisboa, "O disco de Natal", um álbum feito de "clássicos inevitáveis", duas canções tradicionais madeirenses e um inédito.

"O disco de Natal", já disponível para venda através do bandcamp e das contas nas redes sociais do projeto Mano a Mano, é para ser ouvido sem se saber o que está dentro do 'embrulho'.

"Decidimos não pôr o nome das músicas na capa do disco. O 'pessoal' põe o disco [a tocar] e é uma espécie de desembrulhar de prendas ao longo de cada tema", contou André Santos, em declarações à Lusa.