Óbito/Eduardo Lourenço

A bibliografia de Eduardo Lourenço soma perto de 40 títulos, todos eles detentores de "um olhar diferente e inquietante" sobre a realidade, num percurso iniciado em 1949, com a publicação de "Heterodoxia", em Coimbra.

A obra, com origem na tese de licenciatura do autor, deixava entrever, desde logo, "o grande intérprete da identidade portuguesa", e permitia reconhecer em Eduardo Lourenço, aos 26 anos, uma reflexão afastada das linhas ideológicas dominantes da época: o ultraconservadorismo em que se alicerçavam a ditadura e o catolicismo que a apoiava, e o marxismo, pouco consonante com a visão plural do pensador.

Em plena ditadura, Eduardo Lourenço abria a obra afirmando que "o mundo da cultura portuguesa arrasta há quatro séculos uma existência crepuscular", defendia o "Espírito da Heterodoxia" - o questionamento das ideologias, das doutrinas --, como algo intrínseco ao humano, e assumia-o como contestação das principais ortodoxias políticas do pós-guerra. Falava sobre a "Europa ou o diálogo que nos falta" e do "Segredo de Hegel ou o Equívoco da Dialéctica".