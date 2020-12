Óbito/Eduardo Lourenço

A coordenadora do BE, Catarina Martins, enalteceu hoje o pensamento e a intervenção do filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço, considerando-o um "pensador imprescindível" que marcou presença quando era necessário "afirmar a solidariedade que une contra o ódio que divide".

Eduardo Lourenço, de 97 anos, morreu hoje, em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da Presidência da República.

À agência Lusa, Catarina Martins referiu que "Eduardo Lourenço viveu quase um século, no qual emprestou ao país o seu pensamento e a sua intervenção".