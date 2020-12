Óbito/Eduardo Lourenço

O PS recebeu com "profunda consternação" a notícia da morte hoje do ensaísta e filósofo Eduardo Lourenço, aos 97 anos, a quem chamou "uma voz maior da cultura e do pensamento português".

"É com profunda consternação e pesar que o Partido Socialista recebeu hoje a notícia da morte de Eduardo Lourenço, filósofo, ensaísta e uma voz maior da cultura e do pensamento português", lê-se na nota de pesar do Partido Socialista.

O ensaísta Eduardo Lourenço morreu hoje em Lisboa.