Óbito/Eduardo Lourenço

O Centro Nacional de Cultura (CNC) recorda o ensaísta Eduardo Lourenço, que morreu hoje, aos 97 anos, como "o grande pensador do Portugal contemporâneo", que deixa "um legado de exigência, de sentido crítico e de liberdade".

Num comunicado enviado hoje à agência, Lusa assinada pelo presidente do Grande Conselho do CNC e membro da organização desta entidade, Guilherme d'Oliveira Martins, denomina o ensaísta como "o grande pensador do Portugal contemporâneo", para quem "importa assumir um patriotismo prospetivo, orientado criticamente para o futuro".

"A educação, a cultura e a ciência são apostas fundamentais que não podemos perder. Foi um humanista universalista, que nos deixa um legado de exigência, de sentido crítico e de liberdade. Portugal não poderia ficar-se na lembrança das grandezas passadas, mas sim nos desafios futuros", refere.