Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, adiantou hoje que no sábado anunciará as medidas para o Natal "com as melhores condições possíveis", mas avisou desde já que "a passagem do ano vai ter todas as restrições".

"O Governo propôs ao Presidente da República, e o senhor Presidente da República aceitou que desta vez, quando anunciarmos a renovação do estado de emergência, possamos anunciar não só as medidas para a próxima quinzena como as medidas para a quinzena seguinte, ou seja, até 6, 7 de janeiro", revelou hoje António Costa, em entrevista à rádio Observador.

Assim, de acordo com o primeiro-ministro, "é fundamental que as pessoas possam ter uma noção antecipada do que vai ser o Natal", sendo esta semana decisiva para a decisão sobre essas medidas, que irá anunciar no próximo sábado.