Actualidade

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, anunciou hoje que vai visitar a Guiné-Bissau "no início do próximo ano", naquela que será a sua primeira deslocação ao país desde a chegada ao poder de Umaro Sissoco Embaló.

"Contactos com vista à concretização de visita oficial à Guiné-Bissau no início do próximo ano", anunciou Jorge Carlos Fonseca, na sua página pessoal no Facebook.

No início de novembro, o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, formalizou o convite ao homólogo de Cabo Verde para uma visita oficial ao país para reforço dos "laços históricos" entre os dois Estados.