Actualidade

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) adiou para quinta-feira a decisão sobre a manutenção ou anulação dos cortes à produção de crude a partir de janeiro, evidenciando as diferenças de opinião no seio do grupo.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, as reuniões virtuais foram adiadas por dois dias para dar mais tempo às negociações, depois da reunião de segunda-feira ter sido infrutífera.

Na quinta-feira, os 13 países da OPEP, que incluem os lusófonos Angola e Guiné Equatorial, vão reunir-se com um conjunto mais alargado de produtores, conhecido como OPEP+, incluindo a Rússia, para tentar chegar a acordo sobre o aumento da produção ou a manutenção dos cortes durante o primeiro trimestre de 2021.