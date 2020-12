Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que a resposta política mais eficaz ao Chega não passa pela sua ilegalização, mas por solucionar os problemas sociais que alimentam o populismo e explicam a existência do partido.

Em entrevista à rádio Observador, António Costa foi confrontado com as declarações do presidente da Câmara de Lisboa, o socialista Fernando Medina, que precisamente àquele órgão de comunicação social, admitiu que "a questão da ilegalização do Chega venha a colocar-se".

"Eu prefiro mais a pedagogia do que as proibições e acho que a forma eficaz de combater o Chega é dar resposta aos problemas sociais que alimentam o descontentamento, a desesperança, a descrença porque essa é a base do populismo", começou por responder o primeiro-ministro, sublinhando a sua cultura e espírito liberal.