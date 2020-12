Covid-19

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, pediu hoje ao Governo "humanidade, humildade e o respeito pelos milhares de portugueses que estão num beco sem saída", referindo-se aos empresários em greve de fome frente à Assembleia da República.

Francisco Rodrigues dos Santos foi ao início da tarde de hoje falar com o grupo de nove empresários da restauração e discotecas que cumpre o quinto dia de greve de fome frente à escadaria da Assembleia da República, onde se encontravam dezenas de pessoas em apoio aos empresários.

Ljubomir Stanisic, um dos rostos do Movimento a Pão e Água começou por agradecer a presença de Francisco Rodrigues dos Santos, frisando tratar-se "do primeiro deputado" que foi até ao grupo que se encontra "acampado", mas fez questão de afirmar que "o grupo é apartidário" pedindo ao líder do CDS-PP que não falasse "lá dentro de questões políticas".