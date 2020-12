Óbito/Eduardo Lourenço

O escritor espanhol galardoado com o Prémio Eduardo Lourenço 2010, César António Molina, recorda o filósofo português como "um grande pensador europeu", que colocava "sempre" Portugal "num lugar de honra da cultura europeia".

"Era uma pessoa encantadora, amável, culta e, para mim, é uma grande, grande perda", disse à agência Lusa César António Molina que entre as muitas funções que já ocupou também foi diretor do Instituto Cervantes (correspondente ao Instituto Camões em Portugal) e ministro da Cultura do Governo socialista de José Luís Zapatero.

O Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, Conselheiro de Estado, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, Eduardo Lourenço morreu hoje, em Lisboa, aos 97 anos.