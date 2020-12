Óbito/Eduardo Lourenço

O presidente da Associação Portuguesa de Escritores (APE), José Manuel Mendes, lamentou hoje a morte do "grande amigo" Eduardo Lourenço, recordando-o como um "pensador raro", autor de uma obra que continuará a "rasgar horizontes" e a colocar interrogações.

"Antes de mais, é a perda de um amigo, facto que apenas a mim respeita, mas é sobretudo a imagem do pensador raro, do homem de cultura e do cidadão incomum que neste momento recordo", disse à agência Lusa José Manuel Mendes, comentando a morte, hoje, aos 97 anos, do pensador e filósofo Eduardo Lourenço.

O presidente da APE destacou também a "obra vasta e poli modal" deixada por Eduardo Lourenço, que "continuará a rasgar horizontes e a colocar em nós profundas interrogações vindas do futuro".