Óbito/Eduardo Lourenço

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI), com sede na Guarda, lamentou hoje a morte do seu diretor honorífico, Eduardo Lourenço, considerado "um dos mais prestigiados intelectuais europeus e uma das mais emblemáticas figuras do século XX português".

"O CEI lamenta a perda do seu diretor honorífico e endereça sentidas condolências à família, perpetuando a memória deste intérprete maior da cultura ibérica e universal que marca o século XX português", refere, numa nota de pesar, a coordenadora do CEI Alexandra Isidro.

Considerado "expoente máximo do ensaísmo literário e cultural contemporâneo, Eduardo Lourenço foi unanimemente reconhecido no meio universitário com quatro doutoramentos Honoris Causa e, no meio cultural e social, com a atribuição de vários prémios nacionais e internacionais, para além de condecorações do Estado Português, Francês e Espanhol, e de inúmeras homenagens", lê-se.