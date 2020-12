Actualidade

O primeiro-ministro português, António Costa, referiu hoje que a vacinação contra a covid-19 deverá ser uma das "grandes prioridades" da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), após um encontro com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Este é (...) o momento de nos prepararmos todos para aquela que é a grande prioridade da humanidade no próximo ano e da Europa no próximo semestre: conseguir garantir que temos disponível uma vacina que tenha uma eficácia efetiva para travar a covid[-19], e que nos permita chegar no mesmo dia a todos os países da Europa e, a partir daí, assegurar uma vacinação justa que assegure uma imunização global contra a covid", disse António Costa, em conferência de imprensa.

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também sublinhou que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) terá lugar num "momento histórico", porque deverá liderar a "UE para uma era pós-covid".