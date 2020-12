Actualidade

A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, "A Metamorfose dos Pássaros", recebeu hoje o prémio de melhor filme, no Festival do Internacional de Documentário do Chile (FIDOCS), e o Prémio do Júri Jovem, anunciou hoje o certame.

O júri da competição principal da edição deste ano, composto pelos cineastas e produtores Gema Juarez Allen (Argentina), José Luis Torres Leiva (Chile), Diego Pino Anguita (Chili) e Rachel Daisy Ellis (Brasil), decidiu, por unanimidade, atribuir o galardão máximo do festival à cineasta portuguesa, "pela sua capacidade de transformar a história do património familiar num olhar poético e pessoal".

Catarina Vasconcelos transforma "cada imagem da sua memória numa viagem de realidade e fantasia cheia de sensibilidade. O espectador é convocado, através de uma linguagem cinematográfica extraordinária, a uma evocação de memórias e sentimentos de sua própria genealogia", escreve o júri, na sua justificação.