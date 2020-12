Actualidade

O parceiro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Governo de União israelita, Benny Gantz, anunciou hoje que o seu partido votará na quarta-feira a favor de uma moção da oposição que pede a dissolução do parlamento.

O anúncio foi feito numa declaração transmitida pela televisão, na véspera de uma votação preliminar da moção.

Se a moção for aprovada, após várias votações, a dissolução do parlamento implicará a realização de novas eleições em Israel, as quartas em menos de dois anos.