Actualidade

A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) deteve hoje o ex-presidente da Comissão da Função Pública (CFP), Libório Pereira, suspeito de crimes de participação económica em negócio.

A operação, conduzida por elementos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) da PNTL, decorreu segundo a agência timorense Tatoli no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC), onde o suspeito ocupava atualmente as funções de diretor da Agência de Cooperação de Timor-Leste (ACTL).

Até ao momento não há informação detalhada sobre o processo em causa, que se refere a alegados crimes cometidos até ao fim do seu mandato em 2017, devendo Libório Pereira ser ouvido nos próximos dias no Tribunal Distrital de Díli.