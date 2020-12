Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje um novo caso de covid-19, o 31.º desde o início da pandemia, um cidadão estrangeiro que entrou no país no mês passado e que estava sob quarentena.

"O paciente estava em quarentena e o teste positivo foi confirmado na terça-feira. O doente já foi transferido para o centro de isolamento de Vera Cruz", disse à Lusa fonte do Ministério da Saúde.

O homem estava em quarentena num hotel de Díli.