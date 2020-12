Actualidade

Quatro pessoas morreram atingidas por raios durante uma trovoada, na segunda-feira, na província de Tete, no interior centro de Moçambique, anunciou hoje o Instituto de Gestão de Calamidades (INGC).

As mortes aconteceram no distrito de Changara e entre as vítimas estão, de acordo com o INGC, uma idosa e uma criança de 03 anos.

As descargas elétricas provocadas pela trovoada provocaram ainda um ferido grave e incendiaram uma residência.