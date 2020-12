Actualidade

O português Carlos Queiroz já não é o treinador da Colômbia, anunciou a Federação Colombiana de Futebol (FCF), após as derrotas contra Uruguai e Equador na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

A FCF "e o diretor técnico Carlos Queiroz concordaram com a não continuidade do treinador à frente da seleção", pode ler-se no comunicado datado de terça-feira

"Para a FCF foi um orgulho tê-lo durante quase dois anos, nos quais nos brindou com toda a sua capacidade de trabalho, conhecimento e experiência", salienta a federação na nota.