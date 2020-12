Covid-19

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau afirmou hoje que 1,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 devem chegar ao território no primeiro semestre de 2021.

Além destas, o Governo adquiriu vacinas de emergência, que devem chegar a Macau, "em princípio, até final do ano" para o "pessoal da linha da frente", como médicos, enfermeiros e bombeiros, por estarem expostos a maiores riscos, afirmou Elsie Ao Ieong, na resposta a vários deputados, durante o debate setorial das Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2021, na Assembleia Legislativa (AL).

A responsável disse que as restantes 1,4 milhões de doses, para a população em geral, devem chegar ao território "em princípio, no primeiro semestre" de 2021, sendo administradas de acordo com um calendário a divulgar posteriormente.