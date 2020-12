Actualidade

O parlamento timorense aprovou hoje por 44 votos a favor a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, diploma que o chefe do Governo considerou de grande importância para o país.

"O OGE de 2021 é muito importante para ajudar o país a sair da recessão e para retomar o crescimento económico, para melhorar o emprego e o rendimento das famílias", disse o primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, no final do debate.

"O Governo apreciou o debate na generalidade e agradece o contributo de todos. Foi uma discussão rica ao longo dos três dias. Continuamos comprometidos a trabalhar para corrigir as questões que surgiram na especialidade", considerou.