Actualidade

O Governo moçambicano anunciou hoje no parlamento a meta de criar 252.000 novos empregos em 2021, durante a apresentação das propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado de 2021.

"Para o ano de 2021, o Governo pretende continuar a envidar esforços para a criação de mais postos de trabalho, estimando cerca de 252.000 novos empregos", disse Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças de Moçambique.

No primeiro semestre, o executivo cortou a meta de emprego para este ano de uma projeção inicial de 600.000 para 181.340, atribuindo a revisão ao impacto da covid-19.