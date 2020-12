Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje que a restauração e animação noturna beneficiam de um regime de apoios distintos desde o início da epidemia da covid-19, especificando que o setor da noite tem direito a majorações de 50%.

Esta posição foi transmitida por António Costa em declarações à agência Lusa e RTP no Centro Cultural de Belém em Lisboa, momentos antes de se reunir por videoconferência com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli - um encontro que se destinou a preparar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021.

Interrogado sobre protestos de empresários dos setores da restauração e da animação noturna, estando um grupo em greve de fome em frente à Assembleia da República, o primeiro-ministro defendeu que estes dois ramos de atividade tiveram desde o início da epidemia da covid-19 um regime de apoios distinto.