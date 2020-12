Actualidade

Uma estrada regional na freguesia do Porto da Cruz, no concelho de Machico, na Madeira, abateu hoje de madrugada, na sequência de fortes chuvas, tendo ficado interditada ao trânsito, confirmou o presidente do município, Ricardo Franco.

"Devido às fortes chuvas desta noite, a estrada que liga a freguesia à via rápida, na saída norte para o Faial, abateu, destruindo cerca de 70 a 80 metros da via, em cima de uma curva", especificou o autarca, em declarações à Lusa, referindo não haver outros danos a registar.

Ricardo Franco referiu que junto à curva vive um casal de emigrantes regressados de França: "Vamos retirá-los pelas traseiras e alojá-los condignamente, apesar de possuírem uma segunda casa".