Actualidade

A Mota-Engil fechou um contrato de 425 milhões de dólares (cerca de 352 milhões de euros) para o redimensionamento do aeroporto de Bugesera, no Ruanda, e que vendeu a sua participação de 75% na concessionária do aeroporto.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil "informa sobre a assinatura de contrato de compra e venda da sua participação de 75% na Bugesera Airport Company (BAC), com a Aviation Travel & Logistics Holding Ltd., uma empresa detida pelo Governo do Ruanda", sem revelar o valor da mesma.

Questionada pela Lusa, a Mota-Engil recusou divulgar o valor do negócio da alienação da sua participação.