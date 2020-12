Etiópia

As Nações Unidas anunciaram hoje terem chegado a um acordo com o Governo da Etiópia que permitirá o acesso humanitário "sem impedimentos" às áreas do estado etíope do Tigray, no norte do país, controladas pelas forças federais.

O acordo permitirá que os primeiros alimentos, medicamentos e outra ajuda humanitária entrem na região de 6 milhões de pessoas, palco de combates entre as forças dos governos federal e regional desde o passado dia 4 de novembro.

As Nações Unidas e outras organizações não governamentais vêm a pedir acesso à região há semanas. Saviano Abreu, um porta-voz das Nações Unidas citado pela Associated Press, indicou chegará hoje ao terreno uma primeira missão para avaliar necessidades.